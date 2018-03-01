«Локомотив» в Ярославле проиграл ЦСКА

За «армейцев» дубли на свой счёт записали Максим Шалунов и Валерий Ничушкин, ещё один гол забил Александр Попов.
В составе команды Дмитрия Квартальнова заброшенными шайбами сумели отметиться Андрей Локтионов и Максим Тальбо.
«Локомотив» занял четвертое место в Западной конференции и в 1/8 финала плей-офф сыграет против «Торпедо». ЦСКА финишировал вторым.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) – ЦСКА – 2:5 (1:1, 1:2, 0:2)
Голы: Локтионов — 8 (бол., Елесин, Мосалев), 2:31 — 1:0. Попов — 7 (Петров, Ничушкин), 5:31 — 1:1. Шалунов — 19 (Шумаков, Кузьменко), 21:23 — 1:2. Тальбо — 8 (бол., Козун, Контиола), 25:11 — 2:2. Ничушкин — 15 (Петров, Ожиганов), 29:13 — 2:3. Ничушкин — 16 (мен., п.в.), 58:53 — 2:4. Шалунов — 20 (п.в., Скотт), 59:57 — 2:5.Вратари: Судницин (58:23 — 58:53, 59:04 — 59:57) — Сорокин.Броски: 39 (9+14+16) — 28 (9+8+11).Штраф: 6 — 10.