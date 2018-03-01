«Локомотив» в Ярославле проиграл ЦСКА

Ярославскийпотерпел домашнее поражение от московского(2:5) в заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ.

За «армейцев» дубли на свой счёт записали Максим Шалунов и Валерий Ничушкин, ещё один гол забил Александр Попов.

В составе команды Дмитрия Квартальнова заброшенными шайбами сумели отметиться Андрей Локтионов и Максим Тальбо.

«Локомотив» занял четвертое место в Западной конференции и в 1/8 финала плей-офф сыграет против «Торпедо». ЦСКА финишировал вторым.