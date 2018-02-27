«Трактор» победил «Автомобилист» и обошел его на «Востоке»

У челябинского клуба заброшенными шайбами сумели отметиться Максим Якуценя и Игорь Полыгалов, оформивший дубль.
Единственный гол в составе команды Владимира Крикунова записал в свой актив Денис Куляш.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Трактор» (Челябинск) — 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)
Голы: Якуценя — 7 (Вишневский), 12:58 — 0:1. Полыгалов — 14 (Якуценя, Исаев), 45:13 — 0:2. Куляш — 9 (Торченюк, Гареев), 45:57 — 1:2. Полыгалов — 15 (Виделль, Щехура), 52:47 — 1:3.Вратари: Коварж — Демченко.Броски: 27 (5+11+11) — 21 (11+4+6).Штраф: 10 — 24.