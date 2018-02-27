КХЛ сдвинула сроки плей-офф

Во вторник, 27 февраля, в клубы КХЛ из лиги было разослано письмо, в котором сообщается, что стартовые матчи плей-офф передвинуты на один день.

На «Западе» команды проведут первые и вторые встречи 4 и 5 марта, на «Востоке» – 5 и 6 марта, сообщает «Спорт-Экспресс».