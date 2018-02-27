Вчера в 21:08 КХЛ сдвинула сроки плей-офф КХЛ Спорт в VK Спорт. Главное На фото:Кубок Гагарина khl.ru Во вторник, 27 февраля, в клубы КХЛ из лиги было разослано письмо, в котором сообщается, что стартовые матчи плей-офф передвинуты на один день. На «Западе» команды проведут первые и вторые встречи 4 и 5 марта, на «Востоке» – 5 и 6 марта, сообщает «Спорт-Экспресс». Выйдет ли «Амур» в плей-офф после игры с «Адмиралом»?«Адмирал» — «Амур». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата КХЛ 1 марта Обсудить0 0 0 0 0 0 Читайте по теме КХЛ. «Салават» одолел «Сочи», «Ак Барс» победил «Торпедо», СКА уступил «Йокериту»Подробности матчей регулярного чемпионата КХЛ 28 февраля 27/02«Салават Юлаев» обыграл «Сочи» и победил в дивизионе Чернышёва 27/02«Ак Барс» обыграл «Торпедо», Потапов оформил хет-трик 27/02СКА уступил «Йокериту» 27/02СКА отправил Шипачева в ВХЛ Популярное в сети Загрузка... Загрузка... Это интересно Чуда не случилось. Россия без медалей МЧМПоражение команды Валерия Брагина в четвертьфинале МЧМ — в обзоре СМИПора домой. О возвращении Ничушкина в РоссиюВалерий Ничушкин отказался от продолжения карьеры в НХЛВновь с бронзой: россияне завершили ЧМ-2017 победойРеакция СМИ на победу сборной России над командой Финляндии на чемпионате мираКвебекское чудо, ванкуверский позор и еще четыре матча России с КанадойРоссийско-канадское противостояние в 21 веке Маленький успех российского хоккеяО третьем место сборной России на ЮЧМ-2017 — в обзоре СМИ«Он просто заставлял полюбить хоккей»Прощание с хоккейным экспертом Сергеем Гимаевым — в нашем обзоре СМИ Подробный разбор Возрождение «Питтсбурга», трейд Фанефа в «Лос-Анджелес», 900 очков МалкинаИтоги недели в НХЛ Перестройка в «Рейнджерс», удачная неделя «Филадельфии», результативная серия КузнецоваИтоги недели в НХЛ Комментарии Прогнозы на спорт Надаль — Лопес. Состоится ли хет-трик ветерана против короля?Рафаэль Надаль — Фелисиано Лопес. Прогноз и ставки на теннисный матч 28 февраля1,86 Кто окажется удачливее в андалусийском дерби?«Малага» — «Севилья». Прогноз и ставки на матч 26-го тура чемпионата Испании по футболу 28 февраля2,50