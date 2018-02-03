ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Хоккей
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Ягр результативно вернулся в чешский «Кладно»

  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Яромир Ягр
    На фото:Яромир Ягр
    Яромир Ягр провел первый матч за «Кладно» после своего возвращения в Чехию из НХЛ.

    В матче второй по силе чешской лиги «Кладно» при помощи Ягра удалось обыграть «Бенатки-над-Йизероу».

    Ягр дважды ассистировал своим партнерам во втором периоде, а также сделал еще одну результативную передачу в третьем периоде.

    Легенда хоккея в итоге провел на площадке 20 минут 21 секунду, а встреча завершилась победой «Кладно» со счетом 7:2.

    Интересно, что в составе «Бенатки-над-Йизероу» на лед вышел еще один легендарный чешский хоккеист Петр Недвед, который возобновил карьеру на один матч, чтобы сыграть против Ягра.

    «Кладно» — родной клуб Ягра, в составе которого он начинал свою карьеру и владельцем которого является на данный момент.

    Напомним, ранее 45-летний Ягр покинул «Калгари Флэймз».

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Россияне завершили борьбу на турниреЧуда не случилось. Россия без медалей МЧМПоражение команды Валерия Брагина в четвертьфинале МЧМ — в обзоре СМИМолодожены в окружении хоккейных функционеровАх, эта свадьба, свадьба пела и плясала...Показываем, как прошла свадьба форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра ОвечкинаАлександр ОвечкинДесять российских интриг нового сезона НХЛО перспективах главных российских звезд НХЛ в сезоне-2016/2017Сборная России не смогла удержать победный счет в матче с Канадой Шок и поражение. Канада разбила РоссиюО болезненном поражении сборной России от Канады – в обзоре СМИАлександр Овечкин и Сидни Кросби Квебекское чудо, ванкуверский позор и еще четыре матча России с КанадойРоссийско-канадское противостояние в 21 веке Евгений Кузнецов «Телега, братан, как ты?» Любопытные видео Кубка мираКомментарии Александра Овечкина и Евгения Кузнецова прямо во время игры
    Подробный разбор
  • Расставание «Салавата» с Вайсфельдом и последние интриги регулярки
  • Итоги недели в КХЛ
    •
  • «Тампа» вернула лидерство в НХЛ, «Детройт» готов к обменам, «Эдмонтон» хочет избавиться от Слепышева
  • Итоги недели в НХЛ
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Экспресс дня. Уолкотт возвращается на «Эмирейтс»
  • Прогнозы и ставки на футбол 3 февраля
  • 6,58
    •
  • Сможет ли «Лион» вновь победить на стадионе «Луи II»?
  • «Монако» — «Лион». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 4 февраля
  • 2,25
    •
    Хоккей. Лента новостей
  • 00:29
    • «Оттава» по буллитам обыграла «Филадельфию»
  • 00:21
    • Дубль Питри помог «Монреалю» обыграть «Анахайм»
  • 16:21
    • Определился соперник сборной России по финалу ЧМ по хоккею с мячом
  • 10:54
    • Сборная России по хоккею с мячом вышла в финал домашнего ЧМ
  • 09:52
    • «Монреаль» вызвал Щербака из АХЛ
  • 09:16
    • Малкин стал первой звездой дня в НХЛ
  • НХЛ. «Питтсбург» победил «Вашингтон», россияне набрали 11 очков
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 3 февраля
    • Вчера в 07:48
  • 03/02
    • Бучневич выбыл из строя на неопределенный срок
  • 02/02
    • Величкин огласил приблизительную зарплату Мозякина
  • 02/02
    • «Салават Юлаев» продлил контракт с защитником
  • Атака «Айлендерс» против защиты «Коламбуса». Что окажется эффективнее?
  • «Айлендерс» — «Коламбус». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 4 февраля
    • 1,95Сегодня в 03:00
  • «Нэшвилл» должен взять реванш у «Рейнджерс»
  • «Нэшвилл» — «Рейнджерс». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 4 февраля
    • 2,04Сегодня в 04:00
  • «Калгари» намерен прервать серию неудач в игре с «Чикаго»
  • «Калгари» — «Чикаго». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 4 февраля
    • 1,82Сегодня в 06:00
  • 02/02
    • Захаркин возглавил центр развития игроков «Нефтяника»
  • НХЛ. Шайба Задорова, 42 сэйва Василевского, рекордная победа «Вегаса»
  • Подробности матчей регулярного чемпионата НХЛ 2 февраля
    • 02/02/2018 в 08:50
  • 01/02
    • Малкин признан первой звездой января в НХЛ
  • «Филадельфия» может прервать серию неудач в игре с «Оттавой»
  • «Филадельфия» — «Оттава». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 3 февраля
    • 2,0003/02/2018 в 21:00
  • «Питтсбург» Малкина против «Вашингтона» Овечкина. Кто окажется сильнее?
  • «Питтсбург» — «Вашингтон». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 3 февраля
    • 2,1903/02/2018 в 03:00
  • 01/02
    • «Металлург» продлил контракт с одним из своих лидеров
  • Продлит ли «Коламбус» серию поражений «Сан-Хосе»?
  • «Коламбус» — «Сан-Хосе». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 3 февраля
    • 1,8703/02/2018 в 03:00
    Весь хоккей
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лентаLive

    Турниры

    КХЛ НХЛ
    ЧМ-2017 ЧМ-2018 Евротур
    МЧМ-2018

    Команды

    Авангард Автомобилист Адмирал Ак Барс Амур Анахайм Атлант Атланта Барыс Баффало Бостон Ванкувер
    Вашингтон Виннипег Джетс Витязь Даллас Детройт Динамо Динамо Минск Динамо Рига Йокерит Калгари Каролина Коламбус
    Колорадо Куньлунь Ред Стар Лада Локомотив Лос-Анджелес Медвешчак Металлург Мг Металлург Нк Миннесота Монреаль Нефтехимик Нью-Джерси
    Нью-Йорк Айлендерс Нью-Йорк Рейнджерс Нэшвилл Оттава Питтсбург СКА Салават Юлаев Сан-Хосе Сборная Европы Сборная Канады Сборная России Сборная США
    Сборная Словакии Сборная Финляндии Сборная Чехии Сборная Швеции Северсталь Сент-Луис Сибирь Слован Сочи Спартак Тампа Бэй Торонто
    Торпедо Трактор Филадельфия Финикс Флорида ЦСКА Чикаго Эдмонтон