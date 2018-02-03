Ягр результативно вернулся в чешский «Кладно»

провел первый матч запосле своего возвращения в Чехию из НХЛ.

В матче второй по силе чешской лиги «Кладно» при помощи Ягра удалось обыграть «Бенатки-над-Йизероу».

Ягр дважды ассистировал своим партнерам во втором периоде, а также сделал еще одну результативную передачу в третьем периоде.

Легенда хоккея в итоге провел на площадке 20 минут 21 секунду, а встреча завершилась победой «Кладно» со счетом 7:2.

Интересно, что в составе «Бенатки-над-Йизероу» на лед вышел еще один легендарный чешский хоккеист Петр Недвед, который возобновил карьеру на один матч, чтобы сыграть против Ягра.

«Кладно» — родной клуб Ягра, в составе которого он начинал свою карьеру и владельцем которого является на данный момент.

Напомним, ранее 45-летний Ягр покинул «Калгари Флэймз».