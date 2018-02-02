«Салават Юлаев» продлил контракт с защитником

«Салават Юлаев» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником

Новое соглашение уфимского клуба с датчанином рассчитано до конца сезона 2019/2020.

Ларсен является лучшим бомбардиром среди защитников в КХЛ, признан лучшим игроком обороны в январе. Представлял «Салават Юлаев» на Матче Звезд КХЛ 2018.

В текущем сезоне Ларсен провел 53 матча, набрал 37 (11+26) очков при показателе полезности +10.

«Разумеется, это очень важное для меня событие. Я очень и очень счастлив и рад. Я очень быстро осознал, что это команда, в которой я хочу остаться надолго.

Здесь я провожу прекрасное время со своей семьей, командой и болельщиками и хочу так же в будущем», — сказал Ларсен.