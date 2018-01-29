Тихоокеанский дивизион обыграл Центральный в Матче звезд НХЛ

В составе победителей дублем отметился Джеймс Нил, ещё по голу забили Дрю Даути, Брок Бёзер и Брент Бёрнс.
За проигравших шайбы забросили Натан Маккиннон и Пи Кей Суббэн.
Нападающий Тихоокеанского дивизиона Коннор Макдэвид из «Эдмонтон Ойлерз» отдал 4 результативные передачи.
Встреча проходила в формате 2 периода по 10 минут при трех игроках в каждом составе.
Матч звезд НХЛ. 1/2 финала
Тихоокеанский дивизион — Центральный дивизион — 5:2 (0:1, 5:1)
Голы: Даути, Нил, Бузер, Бернс, Нил — Маккиннон, Суббан.Вратари: Смит (Флери) — Хеллебайк (Ринне).