Тихоокеанский дивизион обыграл Центральный в Матче звезд НХЛ

Команда Тихоокеанского дивизиона переиграла сборную Центрального дивизиона (5:2) в первом полуфинале Матча звезд НХЛ.

В составе победителей дублем отметился Джеймс Нил, ещё по голу забили Дрю Даути, Брок Бёзер и Брент Бёрнс.

За проигравших шайбы забросили Натан Маккиннон и Пи Кей Суббэн.

Нападающий Тихоокеанского дивизиона Коннор Макдэвид из «Эдмонтон Ойлерз» отдал 4 результативные передачи.

Встреча проходила в формате 2 периода по 10 минут при трех игроках в каждом составе.