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    Тихоокеанский дивизион обыграл Центральный в Матче звезд НХЛ

    НХЛ
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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Команда Тихоокеанского дивизиона переиграла сборную Центрального дивизиона (5:2) в первом полуфинале Матча звезд НХЛ.

    В составе победителей дублем отметился Джеймс Нил, ещё по голу забили Дрю Даути, Брок Бёзер и Брент Бёрнс.

    За проигравших шайбы забросили Натан Маккиннон и Пи Кей Суббэн.

    Нападающий Тихоокеанского дивизиона Коннор Макдэвид из «Эдмонтон Ойлерз» отдал 4 результативные передачи.

    Встреча проходила в формате 2 периода по 10 минут при трех игроках в каждом составе.

    Матч звезд НХЛ. 1/2 финала
    Тихоокеанский дивизион — Центральный дивизион — 5:2 (0:1, 5:1)
    Голы: Даути, Нил, Бузер, Бернс, Нил — Маккиннон, Суббан.Вратари: Смит (Флери) — Хеллебайк (Ринне).
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