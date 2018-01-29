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    НХЛ. Тихоокеанский дивизион обыграл Атлантический в финале Матча звезд

    Все подробности звездного уик-энда в Тампе

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    Сборная Тихоокеанского дивизиона
    nhl.com
    Никита Кучеров и Андрей Василевский не выиграли миллион.

    Полуфиналы

    Тихоокеанский дивизион — Центральный дивизион 5:2

    Команда Тихоокеанского дивизиона победила команду Центрального дивизиона в первом полуфинале Матча всех звезд НХЛ — 5:2 (0:1, 5:1).

    В составе Тихоокеанского дивизиона шайбы забросили Дрю Даути, Джеймс Нил (дважды), Брок Бесер и Брент Бернс. У проигравших отличились Нэтан Маккинон и Пи Кей Суббан.

    Нападающий Тихоокеанского дивизиона Коннор Макдэвид из «Эдмонтона» отдал 4 результативные передачи.

    Матч звезд НХЛ. 1/2 финала
    Тихоокеанский дивизион — Центральный дивизион — 5:2 (0:1, 5:1)
    Голы: 0:1 – Маккиннон (Уилер) – 01:47 (3x3), 1:1 – Даути (Макдэвид) – 14:13 (3x3), 2:1 – Нил (Макдэвид, Бёрнс) – 16:57 (3x3), 2:2 – Суббэн (Маккиннон) – 17:29 (3x3), 3:2 – Бёзер (Экман-Ларссон, Годро) – 18:14 (3x3), 4:2 – Бёрнс (Макдэвид, Смит) – 18:38 (en), 5:2 – Нил (Макдэвид) – 19:18 (en)Вратари: Смит (Флери) — Хеллебайк (Ринне).
    Тихоокеанский дивизион — Центральный дивизион 5:2

    Атлантический дивизион — Столичный дивизион 7:4

    Команда Атлантического дивизиона перебросала команду дивизиона Метрополитэн в полуфинале Матча всех звезд НХЛ — 7:4 (2:3, 5:1).

    В составе победителей хет-трик сделал россиянин Никита Кучеров, по одной шайбе забросили Остон Мэттьюс, Брэйден Поинт, Джек Айкел и Брэд Маршан. У проигравших отличились Сидни Кросби, Клод Жиру, россиянин Александр Овечкин, сделавший также результативную передачу, и Крис Летанг.

    Голкипер команды победителей Андрей Василевский, замененный во втором периоде, отразил 10 из 13 бросков.

    Матч звезд НХЛ. 1/2 финала
    Атлантический дивизион — Столичный дивизион — 7:4 (2:3, 5:1)
    Голы: 0:1 – Кросби (Овечкин) – 01:09 (3x3), 1:1 – Мэттьюс (Айкел, Барков) – 05:30 (3x3), 1:2 – Жиру (Веренски) – 07:43 (3x3), 1:3 – Овечкин (Кросби) – 08:16 (3x3), 2:3 – Кучеров (Карлссон, Стэмкос) – 08:26 (3x3), 3:3 – Кучеров (Айкел, Карлссон) – 12:13 (3x3), 3:4 – Летанг (Таварес, Бейли) – 13:17 (3x3), 4:4 – Пойнт (Маршан, Прайс) – 14:33 (3x3), 5:4 – Айкел (Барков, Мэттьюс) – 16:40 (3x3), 6:4 – Маршан (Пойнт, Грин) – 17:41 (3x3), 7:4 – Кучеров (Стэмкос, Карлссон) – 17:56 (3x3)Вратари: Василевский (Прайс) — Холтби (Лундквист).
    Хет-трик Кучерова
    Атлантический дивизион — Столичный дивизион 7:4

    Финал

    Атлантический дивизион — Тихоокеанский дивизион 2:5

    Команда Тихоокеанского дивизиона стала победителем Матча звезд НХЛ, в финале переиграв сборную Атлантического дивизиона — 5:2 (3:1, 2:1).

    За Тихоокеанский дивизион две шайбы забросил Рикард Ракелль, по одному голу на счету Брока Бесера, Дрю Даути и Джонни Годро. У Атлантического дивизиона дублем отметился Майк Грин.

    Нападающий Никита Кучеров провел на льду 7 минут 50 секунд, но результативными действиями не отметился. Голкипер Андрей Василевский отыграл 10 минут и пропустил 3 гола, отразив 8 бросков.

    Матч звезд НХЛ. Финал
    Атлантический дивизион — Тихоокеанский дивизион — 2:5 (1:3, 1:2)
    Голы: 0:1 – Ракелль (Копитар, Даути) – 00:59 (3x3), 0:2 – Бесер (Годро) – 05:05 (3x3), 1:2 – Грин (Маршан, Пойнт) – 06:08 (3x3), 1:3 – Даути (Копитар, Ракелль) – 08:35 (3x3), 1:4 – Годро (Бесер) – 11:51 (3x3), 2:4 – Грин (Маршан) – 13:26 (3x3), 2:5 – Ракелль (Бёрнс) – 17:24 (3x3)Вратари: Василевский (Прайс) — Смит (Флери).
    Атлантический дивизион — Тихоокеанский дивизион 2:5

    MVP — Брок Бесер

    Впервые с 1985 года MVP «Матча звезд» стал новичок. 20-летний форвард «Ванкувера» Брок Бесер повторил достижение Марио Лемье, набрав 3 (2+1) очка в двух матчах.

    В полуфинальном матче против сборной Центрального дивизиона Бесер забил победный гол при счете 2:2 за 1:46 до конца встречи. В финальной игре против команды Атлантического дивизиона (5:2) Бесер отметился 2 (1+1) очками.

    «Я сегодня очень хорошо провел время, хотя, конечно, в жизни не мечтал стать самым полезным игроком "Матча звезд", — сказал Бесер, с 24 голами лидирующий среди новичков. — Признаюсь, я очень нервничал, когда сюда ехал. Но потом пообщался с ребятами, посмеялся, и стало более комфортно. Сегодня я уже совсем не переживал. Просто хотел получить удовольствие и поиграть в хоккей».

    «Я был просто в шоке, [когда меня объявили лучшим игроком], потому что в нашей команде многие могли получить это звание, — сказал Бесер, выигравший автомобиль. — Пока не знаю, что буду с ним делать. Может, подарю сестре или еще кому-то».

    Хоккеисту вручат бонус в размере 212,5 тысяч долларов. Также за звездный уик-энд он получит 100 тысяч как игрок победившей команды, 25 тысяч за победу в конкурсе на точность броска и автомобиль.

    MVP — Брок Бесер
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