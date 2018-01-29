НХЛ. Тихоокеанский дивизион обыграл Атлантический в финале Матча звезд

Полуфиналы
Тихоокеанский дивизион — Центральный дивизион 5:2
Команда Тихоокеанского дивизиона победила команду Центрального дивизиона в первом полуфинале Матча всех звезд НХЛ — 5:2 (0:1, 5:1).
В составе Тихоокеанского дивизиона шайбы забросили Дрю Даути, Джеймс Нил (дважды), Брок Бесер и Брент Бернс. У проигравших отличились Нэтан Маккинон и Пи Кей Суббан.
Нападающий Тихоокеанского дивизиона Коннор Макдэвид из «Эдмонтона» отдал 4 результативные передачи.
Атлантический дивизион — Столичный дивизион 7:4
Команда Атлантического дивизиона перебросала команду дивизиона Метрополитэн в полуфинале Матча всех звезд НХЛ — 7:4 (2:3, 5:1).
В составе победителей хет-трик сделал россиянин Никита Кучеров, по одной шайбе забросили Остон Мэттьюс, Брэйден Поинт, Джек Айкел и Брэд Маршан. У проигравших отличились Сидни Кросби, Клод Жиру, россиянин Александр Овечкин, сделавший также результативную передачу, и Крис Летанг.
Голкипер команды победителей Андрей Василевский, замененный во втором периоде, отразил 10 из 13 бросков.
Финал
Атлантический дивизион — Тихоокеанский дивизион 2:5
Команда Тихоокеанского дивизиона стала победителем Матча звезд НХЛ, в финале переиграв сборную Атлантического дивизиона — 5:2 (3:1, 2:1).
За Тихоокеанский дивизион две шайбы забросил Рикард Ракелль, по одному голу на счету Брока Бесера, Дрю Даути и Джонни Годро. У Атлантического дивизиона дублем отметился Майк Грин.
Нападающий Никита Кучеров провел на льду 7 минут 50 секунд, но результативными действиями не отметился. Голкипер Андрей Василевский отыграл 10 минут и пропустил 3 гола, отразив 8 бросков.
MVP — Брок Бесер
Впервые с 1985 года MVP «Матча звезд» стал новичок. 20-летний форвард «Ванкувера» Брок Бесер повторил достижение Марио Лемье, набрав 3 (2+1) очка в двух матчах.
В полуфинальном матче против сборной Центрального дивизиона Бесер забил победный гол при счете 2:2 за 1:46 до конца встречи. В финальной игре против команды Атлантического дивизиона (5:2) Бесер отметился 2 (1+1) очками.
«Я сегодня очень хорошо провел время, хотя, конечно, в жизни не мечтал стать самым полезным игроком "Матча звезд", — сказал Бесер, с 24 голами лидирующий среди новичков. — Признаюсь, я очень нервничал, когда сюда ехал. Но потом пообщался с ребятами, посмеялся, и стало более комфортно. Сегодня я уже совсем не переживал. Просто хотел получить удовольствие и поиграть в хоккей».
«Я был просто в шоке, [когда меня объявили лучшим игроком], потому что в нашей команде многие могли получить это звание, — сказал Бесер, выигравший автомобиль. — Пока не знаю, что буду с ним делать. Может, подарю сестре или еще кому-то».
Хоккеисту вручат бонус в размере 212,5 тысяч долларов. Также за звездный уик-энд он получит 100 тысяч как игрок победившей команды, 25 тысяч за победу в конкурсе на точность броска и автомобиль.