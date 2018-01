Хет-трик Кучерова помог Атлантическому дивизиону выйти в финал Матча звезд НХЛ

Команда Атлантического дивизиона переиграла сборную Столичного дивизиона (7:4) в первом полуфинале Матча звезд НХЛ.

За победителей хет-трик оформил нападающий «Тампы» Никита Кучеров, за столичную команду отличился форвард «Вашингтона» Александр Овечкин.

Встреча проходила в формате 2 периода по 10 минут при трех игроках в каждом составе.

When @86Kucherov is scoring, the Tampa fans are happy. #NHLAllStar pic.twitter.com/eLFeCtfLwi