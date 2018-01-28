Матч звезд НХЛ 2019 года примет Сан-Хосе

«Шаркс» во второй раз организуют звездный уик-энд

На фото: «Шаркс» во второй раз организуют звездный уик-энд nhl.com

Матч звезд НХЛ 2019 года пройдет на арене SAP Center в Сан-Хосе, сообщает пресс-служба лиги.

Звездный уик-энд пройдет с 25 по 27 января: 26 числа состоятся конкурсы мастерства, а 27-го — сам «Матч звезд».

«Звездные уик-энды собирают вместе семью НХЛ и позволяют нам еще раз наслаждаться нашим видом спорта. Игроки, команды, болельщики и партнеры собираются на разных специальных мероприятиях, а принимающий город попадает в свет прожекторов. В 2019 году наши звезды будут сиять в Сан-Хосе, на арене "Шаркс" SAP Center, где "акулы" будут показывать свое гостеприимство», — сказал комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн.

В первый раз «Шаркс» принимали у себя Матч звезд в 1997 году.