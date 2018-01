Овечкин: Был уверен, что моим максимумом будет 90 миль в час

Капитан «Вашингтона»прокомментировал свою победу в конкурсе на силу броска перед Матчем звезд НХЛ.

«Вообще, я удивлен. Я был уверен, что моим максимумом будет 90 миль в час. Конечно, приятно, что предыдущим форвардом, выигравшим этот конкурс, был Федоров. Это придает этой победе лоска.

Хотя стоит учитывать, что здесь не было ни Хары, ни Уэбера. Если бы они были, то я бы даже не стал пытаться их переиграть.

Я сказал ребятам, что было бы здорово бросить сильнее 90 миль в час. Я рад, мои друзья рады, жена тоже рада. Все здорово», — приводит слова россиянина пресс-служба лиги.

Things went from 0-101.3 real quick with @ovi8's Hardest Shot. #NHLAllStar pic.twitter.com/aPAkBunREn