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    Овечкин: Был уверен, что моим максимумом будет 90 миль в час

    НХЛ Вашингтон Кэпиталз
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    Александр Овечкин
    На фото:Александр Овечкин
    Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал свою победу в конкурсе на силу броска перед Матчем звезд НХЛ.

    «Вообще, я удивлен. Я был уверен, что моим максимумом будет 90 миль в час. Конечно, приятно, что предыдущим форвардом, выигравшим этот конкурс, был Федоров. Это придает этой победе лоска.

    Хотя стоит учитывать, что здесь не было ни Хары, ни Уэбера. Если бы они были, то я бы даже не стал пытаться их переиграть.

    Я сказал ребятам, что было бы здорово бросить сильнее 90 миль в час. Я рад, мои друзья рады, жена тоже рада. Все здорово», — приводит слова россиянина пресс-служба лиги.


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