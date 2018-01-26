ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Овечкин — третья звезда дня в НХЛ

    НХЛ Вашингтон Кэпиталз
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Александр Овечкин
    На фото:Александр Овечкин
    Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин признан третьей звездой игрового дня в НХЛ, сообщается на официальном сайте лиги.

    В четверг «Вашингтон» на выезде победил «Флориду» со счетом 4:2. Овечкин забросил шайбу и сделал результативную передачу, которая стала для него 500-й в регулярных чемпионатах НХЛ.

    Также Овечкин повторил достижение Уэйна Гретцки, забив 30 голов в первых 13 сезонах подряд. Рекорд принадлежит Майку Гартнеру, сделавшему это в первых 15 чемпионатах в НХЛ (1979-1994).

    Первой звездой признан американский форвард «Чикаго» Алекс Дебринкэт, набравший 4 (3+1) очка в гостевом матче с «Детройтом» (5:1). Второй звездой стал шведский голкипер «Баффало» Робин Ленер, отразивший все 30 бросков во встрече с «Ванкувером» (4:0).

    Сумеет ли «Флорида» продлить серию поражений «Вашингтона»?«Флорида» — «Вашингтон». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 26 января
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • НХЛ. 30-й гол Овечкина, передачи Кузнецова и Кучерова, дубли Наместникова и Малкина
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 26 января
    •
  • НХЛ. 29-й гол Овечкина, поражение «Вашингтона», лидерство «Вегаса»
  • Подробности матчей регулярного чемпионата НХЛ 22 января
    •
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Евгений Кузнецов «Телега, братан, как ты?» Любопытные видео Кубка мираКомментарии Александра Овечкина и Евгения Кузнецова прямо во время игрыМолодожены в окружении хоккейных функционеровАх, эта свадьба, свадьба пела и плясала...Показываем, как прошла свадьба форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра ОвечкинаБогдан КиселевичВновь с бронзой: россияне завершили ЧМ-2017 победойРеакция СМИ на победу сборной России над командой Финляндии на чемпионате мираРальф КрюгерМеж двух миров. Уникальность Ральфа КрюгераПуть Ральфа Крюгера от хоккеиста и тренера до футбольного функционераЕвгений Дадонов сотоварищи отправляются домойСборная с другой планетыСМИ о поражении сборной России в полуфинале Кубка мира в ТоронтоВалерий Ничушкин Пора домой. О возвращении Ничушкина в РоссиюВалерий Ничушкин отказался от продолжения карьеры в НХЛ
    Подробный разбор
  • «Вегас» на вершине НХЛ, успехи «Бостона» и «Колорадо», кризис «Тампы» и «Лос-Анджелеса»
  • Итоги недели в НХЛ
    •
  • Кубок Континента у СКА, зимняя классика в Риге, падение «Авангарда»
  • Итоги недели в КХЛ
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Экспресс дня. Ковач против Хеккинга
  • Прогнозы и ставки на футбол 26 января
  • 10,32
    •
  • Когда придут победы?
  • «Локомотив» — «Эстерсунд». Прогноз и ставки на товарищеский матч по футболу 27 января
  • 1,70
    •
    Хоккей. Лента новостей
  • 11:50
    • Слепышев намерен покинуть «Эдмонтон»
  • НХЛ. 30-й гол Овечкина, передачи Кузнецова и Кучерова, дубли Наместникова и Малкина
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 26 января
    • 09:37
  • КХЛ. «Амур» победил в Китае, «Слован» проиграл в Минске
  • Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 25 января
    • Вчера в 23:49
  • 23:20
    • Тренеры НХЛ признали Кучерова и Василевского лучшими игроками лиги
  • 22:53
    • Вайсфельд: Мне за свою работу в «Салавате» не стыдно
  • 21:56
    • Минское «Динамо» одержало победу над «Слованом»
  • 17:05
    • «Амур» одержал победу в Китае
  • 25/01
    • «Салават Юлаев» расторг контракт с Вайсфельдом
  • 25/01
    • Форвард «Бостона» дисквалифицирован на пять матчей НХЛ
  • НХЛ. Передача Анисимова, рекорд Нюландера
  • Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 25 января
    • Вчера в 09:00
  • 24/01
    • «Спартак» в Москве обыграл рижское «Динамо»
  • Сумеет ли «Флорида» продлить серию поражений «Вашингтона»?
  • «Флорида» — «Вашингтон». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 26 января
    • 2,30Сегодня в 03:30
  • «Питтсбург» — «Миннесота». В ожидании не слишком результативной игры
  • «Питтсбург» — «Миннесота». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 26 января
    • 1,85Сегодня в 03:00
  • 24/01
    • Форвард «Лады» Рахимуллин дисквалифицирован на пять матчей КХЛ
  • НХЛ. Дубль Радулова, поражение «Колорадо», победы «Тампы» и «Вегаса»
  • 24 января — большой игровой день в регулярном чемпионате НХЛ
    • 24/01/2018 в 09:43
  • 24/01
    • Голкипер «Чикаго» приступил к тренировкам
  • 23/01
    • «Ак Барс» и ЦСКА забросили десять шайб на двоих
  • 23/01
    • «Витязь» одержал победу над «Сочи»
  • 23/01
    • «Нефтехимик» победил «Слован»
  • 23/01
    • «Салават Юлаев» проиграл «Йокериту» по буллитам
    Весь хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лентаLive

    Турниры

    КХЛ НХЛ
    ЧМ-2017 ЧМ-2018 Евротур
    МЧМ-2018

    Команды

    Авангард Автомобилист Адмирал Ак Барс Амур Анахайм Атлант Атланта Барыс Баффало Бостон Ванкувер
    Вашингтон Виннипег Джетс Витязь Даллас Детройт Динамо Динамо Минск Динамо Рига Йокерит Калгари Каролина Коламбус
    Колорадо Куньлунь Ред Стар Лада Локомотив Лос-Анджелес Медвешчак Металлург Мг Металлург Нк Миннесота Монреаль Нефтехимик Нью-Джерси
    Нью-Йорк Айлендерс Нью-Йорк Рейнджерс Нэшвилл Оттава Питтсбург СКА Салават Юлаев Сан-Хосе Сборная Европы Сборная Канады Сборная России Сборная США
    Сборная Словакии Сборная Финляндии Сборная Чехии Сборная Швеции Северсталь Сент-Луис Сибирь Слован Сочи Спартак Тампа Бэй Торонто
    Торпедо Трактор Филадельфия Финикс Флорида ЦСКА Чикаго Эдмонтон