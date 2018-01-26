Овечкин — третья звезда дня в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона»признан третьей звездой игрового дня в НХЛ, сообщается на официальном сайте лиги.

В четверг «Вашингтон» на выезде победил «Флориду» со счетом 4:2. Овечкин забросил шайбу и сделал результативную передачу, которая стала для него 500-й в регулярных чемпионатах НХЛ.

Также Овечкин повторил достижение Уэйна Гретцки, забив 30 голов в первых 13 сезонах подряд. Рекорд принадлежит Майку Гартнеру, сделавшему это в первых 15 чемпионатах в НХЛ (1979-1994).

Первой звездой признан американский форвард «Чикаго» Алекс Дебринкэт, набравший 4 (3+1) очка в гостевом матче с «Детройтом» (5:1). Второй звездой стал шведский голкипер «Баффало» Робин Ленер, отразивший все 30 бросков во встрече с «Ванкувером» (4:0).