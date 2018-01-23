«Ак Барс» и ЦСКА забросили десять шайб на двоих

Казанскийодержал домашнюю победу над столичным(6:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Антон Ландер, Владимир Ткачёв, Иржи Секач, Александр Бурмистров, Андрей Марков и Станислав Галиев.

У ЦСКА голы на свой счёт записали Сергей Шумаков, Грег Скотт и Максим Шалунов, оформивший дубль.

Отметим, что вратарь армейцев Илья Сорокин пропустил все шесть шайб, после чего был заменен на Ларса Юханссона.

При счете 5:4 в пользу казанцев судьи после видеопросмотра отменили шайбу форварда ЦСКА Кирилла Капризова. В эпизоде перед взятием ворот арбитры зафиксировали игру высоко поднятой клюшкой со стороны гостей.