«Ак Барс» и ЦСКА забросили десять шайб на двоих

В составе победителей отличились Антон Ландер, Владимир Ткачёв, Иржи Секач, Александр Бурмистров, Андрей Марков и Станислав Галиев.
У ЦСКА голы на свой счёт записали Сергей Шумаков, Грег Скотт и Максим Шалунов, оформивший дубль.
Отметим, что вратарь армейцев Илья Сорокин пропустил все шесть шайб, после чего был заменен на Ларса Юханссона.
При счете 5:4 в пользу казанцев судьи после видеопросмотра отменили шайбу форварда ЦСКА Кирилла Капризова. В эпизоде перед взятием ворот арбитры зафиксировали игру высоко поднятой клюшкой со стороны гостей.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Ак Барс» (Казань) — ЦСКА — 6:4 (2:2, 2:2, 2:0)
Голы: Ландер — 9 (Бурмистров, Секач), 8:39 — 1:0. Шумаков — 17 (бол., Шалунов, Капризов), 10:26 — 1:1. Шалунов — 16 (Капризов), 13:29 — 1:2. Ткачев — 22 (бол., Марков, Азеведо), 16:52 — 2:2. Бурмистров — 2 (Глинкин), 23:21 — 3:2. Скотт — 6 (бол., Робинсон, Блажиевский), 28:18 — 3:3. Шалунов — 17 (бол., Науменков, Марченко), 31:39 — 3:4. Секач — 15 (Ландер), 35:27 — 4:4. Марков — 5 (бол., Клинкхаммер, Ландер), 41:14 — 5:4. Галиев — 11 (Марков, Ткачев), 45:08 — 6:4.Вратари: Гарипов — Сорокин (Юханссон, 45:08, 56:24 — 56:49, 59:00).Броски: 31 (18+9+4) — 33 (6+20+7).Штраф: 20 — 12.