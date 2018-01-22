Дубль Бэйлена принес «Трактору» победу над «Авангардом»

Челябинскийодержал домашнюю победу над омским(3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Дубль за хозяев в этой встрече оформил Ник Бэйлен, еще одну шайбу забросил Артем Бородкин.

В составе «Авангарда» отличился Иван Михеев.

Отметим, что это пятое поражение омичей в последних шести встречах.