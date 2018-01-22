Дубль Бэйлена принес «Трактору» победу над «Авангардом»

Дубль за хозяев в этой встрече оформил Ник Бэйлен, еще одну шайбу забросил Артем Бородкин.
В составе «Авангарда» отличился Иван Михеев.
Отметим, что это пятое поражение омичей в последних шести встречах.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Трактор» (Челябинск) — «Авангард» (Омск) — 3:1 (0:0, 3:1, 0:0)
Голы: Михеев — 19, 20:26 — 0:1. Бэйлен — 10 (Гюнге, Виделль), 21:10 — 1:1. Бэйлен — 11 (Гюнге), 26:44 — 2:1. Бородкин — 2 (Гюнге, Шинин), 38:16 — 3:1.Вратари: Демченко — Фурх (58:06 — 59:31).Броски: 23 (8+12+3) — 40 (12+15+13).Штраф: 6 — 2.