СКА в овертайме проиграл московскому «Динамо»

Питерскийпотерпел домашнее поражение от московского(2:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

У «Динамо» голы на свой счёт записали Мартиньш Карсумс, Владислав Ефремов и Алексей Терещенко, для которого шайба стала 100-й в «регулярках» КХЛ.

В составе «армейцев» заброшенными шайбами сумели отметиться Вадим Шипачёв и Сергей Калинин.