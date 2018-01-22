СКА в овертайме проиграл московскому «Динамо»

У «Динамо» голы на свой счёт записали Мартиньш Карсумс, Владислав Ефремов и Алексей Терещенко, для которого шайба стала 100-й в «регулярках» КХЛ.
В составе «армейцев» заброшенными шайбами сумели отметиться Вадим Шипачёв и Сергей Калинин.
КХЛ. регулярный чепионат
СКА — «Динамо» (Мосвква) — 2:3 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Шипачев — 9 (Плотников, Гусев), 4:17 — 1:0. Карсумс — 3 (Варнаков, Терещенко), 12:20 — 1:1. Калинин — 15 (бол., Ковальчук, Войнов), 26:41 — 2:1. Ефремов — 1 (Марковин), 34:27 — 2:2. Терещенко — 2 (Никулин, Варнаков), 62:39 — 2:3.Вратари: Шестеркин — Бочаров.Броски: 31 (9+9+12+1) — 31 (7+12+10+2).Штраф: 6 — 10.