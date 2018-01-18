Дубль Черных помог «Спартаку» обыграть «Динамо»

В составе победителей дубль оформил Дмитрий Черных, по шайбе забросили Райан Стоа, Дмитрий Калинин и Александр Хохлачев.
У «Динамо» отличились Михаил Варнаков, Иван Игумнов, Илья Никулин и Владимир Брюквин.
Отметим, что красно-белые продлили победную серию в очном противостоянии с «Динамо» до трех игр подряд. В последний раз бело-голубые побеждали в декабре 2016 года.
Красно-белые прервали двухмачевую серию поражений и по-прежнему идут в зоне плей-офф, «Динамо» идет на 9-м месте.
КХЛ. регулярный чемпионат
«Динамо» (Москва) – «Спартак» – 4:5 (1:0, 1:2, 2:3)
Голы: Варнаков — 10 (бол., Карсумс, Хиетанен), 6:11 — 1:0. Стоа — 14, 32:49 — 1:1. Игумнов — 4 (А. Алексеев), 33:59 — 2:1. Черных — 3 (Воронин, Юдин), 37:59 — 2:2. Калинин — 6 (бол., Пепеляев), 40:34 — 2:3. Черных — 4 (Дергачев, Пепеляев), 41:30 — 2:4. Хохлачев — 15 (бол., Лаюнен, Калинин), 47:18 — 2:5. Никулин — 11 (Терещенко, Варнаков), 54:50 — 3:5. Брюквин — 12 (Терещенко, Никулин), 58:19 — 4:5.Вратари: Еременко (Бочаров, 41:30, 57:45 — 58:19, 58:50 — 59:08, 59:34) — Беспалов.Броски: 28 (5+12+11) — 32 (10+14+8).Штраф: 8 — 2.