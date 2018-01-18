Дубль Черных помог «Спартаку» обыграть «Динамо»

Столичныйобыграл московское(5:4) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей дубль оформил Дмитрий Черных, по шайбе забросили Райан Стоа, Дмитрий Калинин и Александр Хохлачев.

У «Динамо» отличились Михаил Варнаков, Иван Игумнов, Илья Никулин и Владимир Брюквин.

Отметим, что красно-белые продлили победную серию в очном противостоянии с «Динамо» до трех игр подряд. В последний раз бело-голубые побеждали в декабре 2016 года.

Красно-белые прервали двухмачевую серию поражений и по-прежнему идут в зоне плей-офф, «Динамо» идет на 9-м месте.