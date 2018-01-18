«Авангард» уступил «Трактору»

В составе победителей по шайбе забросили Игорь Полыгалов и Рихард Гюнге.
У «Авангарда» отличился Андре Петерссон.
Омичи потерпели четвертое поражение кряду, в то время как клуб из Челябинска продлил победную серию до трех игр.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Авангард» – «Трактор» – 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Петерссон — 9 (бол., Чудинов, Перселл), 8:49 — 1:0. Полыгалов — 12, 12:36 — 1:1. Гюнге — 14 (Щехура, Бэйлен), 53:11 — 1:2.Вратари: Фурх (58:21) — Францоуз.Броски: 41 (12+17+12) — 30 (10+11+9).Штраф: 8 — 6.