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    «Авангард» уступил «Трактору»

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    «Авангард» — «Трактор»
    На фото:«Авангард» — «Трактор»
    Челябинский «Трактор» одержал домашнюю победу над омским «Авангардом» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    В составе победителей по шайбе забросили Игорь Полыгалов и Рихард Гюнге.

    У «Авангарда» отличился Андре Петерссон.

    Омичи потерпели четвертое поражение кряду, в то время как клуб из Челябинска продлил победную серию до трех игр.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Авангард» – «Трактор» – 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)
    Голы: Петерссон — 9 (бол., Чудинов, Перселл), 8:49 — 1:0. Полыгалов — 12, 12:36 — 1:1. Гюнге — 14 (Щехура, Бэйлен), 53:11 — 1:2.Вратари: Фурх (58:21) — Францоуз.Броски: 41 (12+17+12) — 30 (10+11+9).Штраф: 8 — 6.
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