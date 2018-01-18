«Авангард» уступил «Трактору»

Челябинскийодержал домашнюю победу над омским(2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей по шайбе забросили Игорь Полыгалов и Рихард Гюнге.

У «Авангарда» отличился Андре Петерссон.

Омичи потерпели четвертое поражение кряду, в то время как клуб из Челябинска продлил победную серию до трех игр.