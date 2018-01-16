СКА уверенно переиграл «Спартак»

В составе «армейцев» отличились Сергей Калинин, Сергей Широков, Патрик Торесен и Евгений Кетов.
Единственной заброшенной шайбой в составе «Спартака» отметился Лукаш Радил.
Команда Олега Знарка выиграла пятый матч подряд.
КХЛ. Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) – «Спартак» (Москва) – 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)
Голы: Калинин – 13 (Дацюк, Ковальчук), 3:02 – 1:0. Широков – 18 (Хафизуллин, Гавриков), 16:56 – 2:0. Торесен – 4 (Войнов, Каблуков), 39:31 – 3:0. Радил – 15 (бол., Лаюнен, Калинин), 41:30 – 3:1. Кетов – 7 (Каблуков, Торесен), 46:25 – 4:1.Вратари: Коскинен – Трушков.Броски: 40 (13+17+10) – 14 (3+6+5).Штраф: 6 – 4.