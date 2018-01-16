«Авангард» уступил «Магнитке»

В составе хозяев заброшенными шайбами сумели отметиться Андре Петерссон, Кирилл Семёнов и Евгений Медведев .

У «Металлурга» голы на свой счёт записали Артур Болтанов, Григорий Дронов, Войтек Вольски и Андрей Чибисов .

Омскийпотерпел домашнее поражение от магнитогорского(3:4 ОТ) в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ.

«Авангард» — «Металлург». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата КХЛ 16 января

«Авангард» попробует прервать серию неудач в игре с «Магниткой»

«Авангард» попробует прервать серию неудач в игре с «Магниткой» «Авангард» — «Металлург». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата КХЛ 16 января

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