Сборная дивизиона Тарасова выиграла Матч звезд КХЛ

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Сборная дивизионапобедила команду дивизионав финале Матча звезд КХЛ.

Встреча, которая прошла в Астане, завершилась со счетом 5:4 (5:4, 0:0, 0:0).

У победителей дубли оформили Дмитрий Кагарлицкий и Николай Коваленко, еще один точный бросок нанес Кирилл Капризов.

Отметим, что Капризов в итоге набрал 4 (1+3) очка за результативность.

В составе проигравших по шайбе забросили Кевин Даллман, Егор Мартынов, Линус Умарк и Евгений Медведев.

Матч звезд КХЛ. Финал Дивизион Тарасова – Дивизион Чернышева – 5:4 (2:1, 3:3) Голы: Даллмэн — 2 (Ларсен), 0:16 — 0:1. Кагарлицкий — 1 (Капризов, Мозик), 0:32 — 1:1. Коваленко — 1 (Капризов, Кагарлицкий), 7:19 — 2:1. Мартынов — 1 (Медведев, Коробкин), 11:42 — 2:2. Коваленко — 2 (Козун), 13:13 — 3:2. Кагарлицкий — 2 (Капризов, Падакин), 13:59 — 4:2. Умарк — 1 (Ларсен, Даллмэн), 16:58 — 4:3. Капризов — 1 (Никулин, Крунвалль), 17:37 — 5:3. Медведев — 3 (Бывальцев, Ткачев), 18:30 — 5:4.Нереализованный буллит: Кагарлицкий (11:42, Дивизион Тарасова).Вратари: Гудачек – Красиков (Хелльберг, 10:00, 19:10).Броски: 19 (8+11) – 16 (9+7).

Финал Матча звезд КХЛ

В матче за третье место команда дивизионаоказалась сильнее сборной дивизиона– 8:4 (8:4, 0:0, 0:0).

Матч звезд КХЛ. Игра за третье место Дивизион Харламова – Дивизион Боброва – 8:4 (3:2, 5:2) Голы: Береглазов — 1 (Трямкин), 1:04 — 1:0. Гераськин — 1 (Варфоломеев, Марков), 3:11 — 2:0. Ковальчук — 2, 4:27 — 2:1. Индрашис — 1 (Толванен), 5:54 — 2:2. Мозякин — 2 (Трямкин), 7:18 — 3:2. Мозякин — 3 (Трямкин), 11:13 — 4:2. Секстон — 1 (Береглазов), 11:38 — 5:2. Калинин — 1 (Граньяни, Гусев), 12:37 — 5:3. Варфоломеев — 1 (Береглазов, Гераськин), 15:49 — 6:3. Ковальчук — 3 (Леписто, Гусев), 17:03 — 6:4. Трямкин — 1 (п.в.), 19:10 — 7:4. Гераськин — 2 (п.в., Варфоломеев, Трямкин), 19:54 — 8:4.Вратари: Ежов – Запольски (Шестеркин, 10:00, 17:10).Броски: 19 (9+10) – 22 (9+13).