СКА всухую обыграл «Локомотив»

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге в «Ледовом», завершилась со счетом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0).
Единственную шайбу записал на свой счёт защитник Патрик Херсли. Вратарь «армейцев» Игорь Шестёркин оформил «сухарь», отразив 35 бросков по своим воротам.
СКА, лидирует в регулярном чемпионате, набрал 126 очков в 50 матчах, в активе «Локомотива» 88 очков после 50 встреч.
Армейцы из Санкт-Петербурга одержали четвертую победу подряд. «Локомотив» прервал двухматчевую победную серию.
КХЛ. Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Гол: Херсли — 12 (бол., Гусев, Шипачев), 31:52 — 1:0.Вратари: Шестеркин — Судницин (58:37).Штраф: 8 — 8.Броски: 30 (7+12+11) — 20 (9+6+5).