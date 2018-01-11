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    СКА всухую обыграл «Локомотив»

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    СКА — «Локомотив»
    На фото:СКА — «Локомотив»
    Хоккеисты санкт-петербургского СКА дома всухую обыграли ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге в «Ледовом», завершилась со счетом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0).

    Единственную шайбу записал на свой счёт защитник Патрик Херсли. Вратарь «армейцев» Игорь Шестёркин оформил «сухарь», отразив 35 бросков по своим воротам.

    СКА, лидирует в регулярном чемпионате, набрал 126 очков в 50 матчах, в активе «Локомотива» 88 очков после 50 встреч.

    Армейцы из Санкт-Петербурга одержали четвертую победу подряд. «Локомотив» прервал двухматчевую победную серию.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    СКА (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
    Гол: Херсли — 12 (бол., Гусев, Шипачев), 31:52 — 1:0.Вратари: Шестеркин — Судницин (58:37).Штраф: 8 — 8.Броски: 30 (7+12+11) — 20 (9+6+5).
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