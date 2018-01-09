ЦСКА удержал победу над «Автомобилистом»

В составе победителей отличились Михаил Григоренко, Сергей Шумаков, Валерий Ничушкин и Иван Телегин.
В составе «Автомобилиста» дублем отметился Анатолий Голышев, ещё один гол — на счету Егора Миловзорова.
Отметим, что для армейцев эта победа стала седьмой подряд. Екатеринбуржцы за аналогичный период потерпели два поражения, выиграв пять встреч.
КХЛ. Регулярный чемпионат
ЦСКА — «Автомобилист» — 4:3 (1:2, 1:0, 2:2)
Голы: Миловзоров — 12 (бол., Крикунов, Паре), 11:24 — 0:1. Григоренко — 10 (Петров, Марченко), 17:52 — 1:1. Голышев — 15 (Чесалин), 18:36 — 1:2. Шумаков — 16 (бол., Марченко, Шалунов), 39:57 — 2:2. Ничушкин — 14 (мен., Пашнин, Сорокин), 43:09 — 3:2. Телегин — 6 (Андронов), 54:14 — 4:2. Голышев — 16 (бол., Обидин, Куляш), 57:41 — 4:3.Вратари: Сорокин — Сохатский (58:21).Броски: 36 (11+15+10) — 41 (14+8+19).Штраф: 12 — 6.