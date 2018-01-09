ЦСКА удержал победу над «Автомобилистом»

Московскийодержал домашнюю победу над екатеринбургским(4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Михаил Григоренко, Сергей Шумаков, Валерий Ничушкин и Иван Телегин.

В составе «Автомобилиста» дублем отметился Анатолий Голышев, ещё один гол — на счету Егора Миловзорова.

Отметим, что для армейцев эта победа стала седьмой подряд. Екатеринбуржцы за аналогичный период потерпели два поражения, выиграв пять встреч.