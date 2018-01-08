НХЛ назвала имена главных тренеров команд на Матч всех звезд

Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила имена главных тренеров четырех сборных дивизионов на Матч всех звезд 2018 года.

Командой Атлантического дивизиона будет руководить главный тренер «Тампы-Бэй» Джон Купер. Сборную Центрального дивизиона возглавит рулевой «Нэшвилла» Питер Лавиолетт. Тренировать команду Столичного дивизиона призван Барри Тротц из «Вашингтона». Во главе сборной Тихоокеанского дивизиона встанет Жерар Галлан, работающий с «Вегасом».

Клубы этих специалистов имеют лучшие показатели по проценту набранных очков после первой половины сезона.

Купер впервые будет тренером команды в «Матче звезд». Галлан во второй раз появится в «Матче звезд» за семь лет карьеры в НХЛ — он тренировал команду Атлантического дивизиона в 2016 году. Лавиолетт также во второй раз примет участие в «Матче звезд». Его стаж в НХЛ составляет 16 сезонов. В 2015 году он был тренером команды Тэйвза. Тротц проведет третий «Матч звезд», находясь за скамейкой запасных. Он работает в НХЛ 19 сезонов. В 2016 году специалист возглавил сборную Столичного дивизиона и был помощником тренера команды Западной конференции (тренер Рэнди Карлайл из «Анахайма») в 2006 году в Далласе.

Матч всех звезд НХЛ пройдет 28 января в Тампе.