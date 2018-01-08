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    НХЛ назвала имена главных тренеров команд на Матч всех звезд

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    Игрой сборных 28 января будут руководить Купер, Галлан, Лавиолетт и Тротц
    На фото:Игрой сборных 28 января будут руководить Купер, Галлан, Лавиолетт и Тротц
    Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила имена главных тренеров четырех сборных дивизионов на Матч всех звезд 2018 года.

    Командой Атлантического дивизиона будет руководить главный тренер «Тампы-Бэй» Джон Купер. Сборную Центрального дивизиона возглавит рулевой «Нэшвилла» Питер Лавиолетт. Тренировать команду Столичного дивизиона призван Барри Тротц из «Вашингтона». Во главе сборной Тихоокеанского дивизиона встанет Жерар Галлан, работающий с «Вегасом».

    Клубы этих специалистов имеют лучшие показатели по проценту набранных очков после первой половины сезона.

    Купер впервые будет тренером команды в «Матче звезд». Галлан во второй раз появится в «Матче звезд» за семь лет карьеры в НХЛ — он тренировал команду Атлантического дивизиона в 2016 году. Лавиолетт также во второй раз примет участие в «Матче звезд». Его стаж в НХЛ составляет 16 сезонов. В 2015 году он был тренером команды Тэйвза. Тротц проведет третий «Матч звезд», находясь за скамейкой запасных. Он работает в НХЛ 19 сезонов. В 2016 году специалист возглавил сборную Столичного дивизиона и был помощником тренера команды Западной конференции (тренер Рэнди Карлайл из «Анахайма») в 2006 году в Далласе.

    Матч всех звезд НХЛ пройдет 28 января в Тампе.

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