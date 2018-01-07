Три очка Полыгалова помогли «Трактору» выиграть у «Автомобилиста»

в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победилсо счетом 5:2 (0:0, 1:1, 4:1).

В составе хозяев дубль на счету Игоря Полыгалова, также он сделал результативную передачу. Еще по разу отличились Линус Виделль, Пол Щехура и Александр Черников.

У гостей по шайбе записали на свой счет Анатолий Голышев и Никита Трямкин.

В турнирной таблице Восточной конференции «Трактор» занимает шестое место (75 очков), а «Автомобилист» — третье (87 очков).