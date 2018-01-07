Три очка Полыгалова помогли «Трактору» выиграть у «Автомобилиста»

В составе хозяев дубль на счету Игоря Полыгалова, также он сделал результативную передачу. Еще по разу отличились Линус Виделль, Пол Щехура и Александр Черников.
У гостей по шайбе записали на свой счет Анатолий Голышев и Никита Трямкин.
В турнирной таблице Восточной конференции «Трактор» занимает шестое место (75 очков), а «Автомобилист» — третье (87 очков).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Трактор» (Челябинск) – «Автомобилист» (Екатеринбург) – 5:2 (0:0, 1:1, 4:1)
Голы: Виделль – 7 (Вишневский, Полыгалов), 30:55 – 1:0. Голышев – 14 (бол., Коварж, Трямкин), 36:01 – 1:1. Щехура – 18 (Гюнге, Кручинин), 40:51 – 2:1. Трямкин – 9 (Голышев, Кучерявенко), 49:28 – 2:2. Полыгалов – 10 (Якуценя), 51:10 – 3:2. Черников – 3 (Шинин, Рыбаков), 56:14 – 4:2. Полыгалов – 11, 58:26 – 5:2.Вратари: Францоуз – Коварж.Штраф: 12 – 6.Броски: 39 (17+11+11) – 42 (9+19+14).