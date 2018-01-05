СКА крупно обыграл «Трактор»

Встреча, которая прошла в Челябинске, завершилась со счетом 6:2 (4:0, 1:1, 1:1) в пользу гостей.
Уже на старте игры армейцы дважды поразили ворота соперника усилиями Вадима Шипачева и Максима Карпова.
Еще через несколько минут в меньшинстве забил Сергей Широков, а до перерыва Никита Гусев сделал счет 4:0.
Во втором периоде на гол Патрика Торесена хозяева ответили удачным броском Пола Щехуры.
В третьей двадцатиминутке Торесен оформил дубль, а окончательный счет установил Игорь Полыгалов.
СКА лидирует в Западной конференции (117 очков). «Трактор» идет седьмым на Востоке (72 очка).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Трактор» (Челябинск) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:6 (0:4, 1:1, 1:1)
Голы: Шипачев — 8 (Плотников, Гусев), 3:33 — 0:1. Карпов — 3 (Зуб, Рыков), 4:25 — 0:2. Широков — 17 (мен., Калинин, Херсли), 11:39 — 0:3. Гусев — 21 (Хафизуллин, Шипачев), 15:36 — 0:4. Торесен — 1 (Ковальчук, Калинин), 32:40 — 0:5. Щехура — 17 (бол., Гюнге, Бэйлен), 35:17 — 1:5. Торесен — 2 (Широков, Прохоркин), 43:26 — 1:6. Полыгалов — 9 (бол., Бэйлен, Никитин), 44:44 — 2:6.Вратари: Демченко (Францоуз, 11:39) — Коскинен.Штраф: 8 — 22.Броски: 40 (15+7+18) — 46 (14+12+20).