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    СКА крупно обыграл «Трактор»

    КХЛ Трактор СКА
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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    СКА одержал крупную победу над «Трактором» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Встреча, которая прошла в Челябинске, завершилась со счетом 6:2 (4:0, 1:1, 1:1) в пользу гостей.

    Уже на старте игры армейцы дважды поразили ворота соперника усилиями Вадима Шипачева и Максима Карпова.

    Еще через несколько минут в меньшинстве забил Сергей Широков, а до перерыва Никита Гусев сделал счет 4:0.

    Во втором периоде на гол Патрика Торесена хозяева ответили удачным броском Пола Щехуры.

    В третьей двадцатиминутке Торесен оформил дубль, а окончательный счет установил Игорь Полыгалов.

    СКА лидирует в Западной конференции (117 очков). «Трактор» идет седьмым на Востоке (72 очка).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Трактор» (Челябинск) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:6 (0:4, 1:1, 1:1)
    Голы: Шипачев — 8 (Плотников, Гусев), 3:33 — 0:1. Карпов — 3 (Зуб, Рыков), 4:25 — 0:2. Широков — 17 (мен., Калинин, Херсли), 11:39 — 0:3. Гусев — 21 (Хафизуллин, Шипачев), 15:36 — 0:4. Торесен — 1 (Ковальчук, Калинин), 32:40 — 0:5. Щехура — 17 (бол., Гюнге, Бэйлен), 35:17 — 1:5. Торесен — 2 (Широков, Прохоркин), 43:26 — 1:6. Полыгалов — 9 (бол., Бэйлен, Никитин), 44:44 — 2:6.Вратари: Демченко (Францоуз, 11:39) — Коскинен.Штраф: 8 — 22.Броски: 40 (15+7+18) — 46 (14+12+20).
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