СКА крупно обыграл «Трактор»

одержал крупную победу надв выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, которая прошла в Челябинске, завершилась со счетом 6:2 (4:0, 1:1, 1:1) в пользу гостей.

Уже на старте игры армейцы дважды поразили ворота соперника усилиями Вадима Шипачева и Максима Карпова.

Еще через несколько минут в меньшинстве забил Сергей Широков, а до перерыва Никита Гусев сделал счет 4:0.

Во втором периоде на гол Патрика Торесена хозяева ответили удачным броском Пола Щехуры.

В третьей двадцатиминутке Торесен оформил дубль, а окончательный счет установил Игорь Полыгалов.

СКА лидирует в Западной конференции (117 очков). «Трактор» идет седьмым на Востоке (72 очка).