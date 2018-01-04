Овечкин в девятый раз поедет на «Матч звезд»

Нападающий «Эдмонтона»стал лидером голосования болельщиков, выбиравших капитанов команд в «Матче звезд НХЛ-2018», который пройдет в Тампе 28 января, информирует пресс-служба НХЛ.

Макдэвид, набравший 25,3% голосов, станет капитаном команды Тихоокеанского дивизиона. Капитанами других команд станут нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин (20,99%, Столичный), форвард «Тампы-Бэй» Стивен Стэмкос (22,18%, Атлантический) и защитник «Нэшвилла» Пи-Кей Суббан (16,21%, Центральный).

Макдэвид с 45 (14+31) очками является лучшим бомбардиром «Ойлерз» и занимает девятое место в лиге. Он также был капитаном команды Тихокеанского дивизиона в прошлогоднем «Матче звезд». Набрав 100 (30+70) очков в прошлом чемпионате, он выиграл «Арт Росс Трофи» и завоевал «Харт Трофи» как самый полезный игрок лиги.

Болельщики в девятый раз принимали участие в формировании составов на «Матч звезд» (2007-09, 2011-12, 2015-18). В четвертый раз подряд они выбрали Овечкина, который лидирует в НХЛ с 26 голами, а с 46 очками занимает первое место в «Кэпиталз».

Стэмкос с 49 (17+32) очками делит третье место в НХЛ по результативности с форвардом «Айлендерс» Джоном Таваресом (21+28=49). Он в пятый раз примет участие в «Матче звезд» (2011-12, 2015-16).

Суббан (9 голов, 20 передач), бывший капитаном Центрального дивизиона в прошлом году, примет участие в «Матче звезд» в третий раз подряд.

Конкурсы мастерства перед «Матчем звезд» пройдут 27 января.