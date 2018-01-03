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    «Динамо» по буллитам одолело «Трактор»

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    «Динамо» — «Трактор»
    На фото:«Динамо» — «Трактор»
    Челябинский «Трактор» по буллитам проиграл московскому «Динамо» (2:3 Б) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    За победителей голы на свой счёт записали Андрей Кутейкин и Владимир Брюквин, победный буллит реализовал Михаил Варнаков.

    В составе челябинского коллектива заброшенными шайбами отметились Артём Пеньковский и Рикард Йюнге.

    Московский клуб прервал серию из четырёх поражений.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Трактор» (Челябинск) — «Динамо» (Москва) — 2:3 Б (1:0, 0:0, 1:2, 0:0, 0:1)
    Голы: Пеньковский — 5, 8:37 — 1:0. Гюнге — 12 (Кручинин), 50:52 — 2:0. Кутейкин — 5 (бол., Варнаков, Брюквин), 53:05 — 2:1. Брюквин — 10, 55:20 — 2:2.Победный буллит: Варнаков.Вратари: Францоуз — Бочаров.Броски: 31 (11+7+9+4) — 33 (9+12+11+1).Штраф: 6 — 8.
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