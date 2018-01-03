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    Крикунов списал поражение от «Локомотива» на Новый год

    Автомобилист Локомотив КХЛ
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    Владимир Крикунов
    На фото:Владимир Крикунов
    Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов поделился впечатлениями после поражения от ярославского «Локомотива» (5:6 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Всех болельщиков с Новым годом, присоединяюсь к поздравлениям. Устроили веселую игру для болельщиков, десять забитых голов за один матч, плюс буллиты.

    Наверное, очень интересно смотреть такой матч. Мы тоже столько голов не пропускаем обычно. Обидно, когда за 20 или 30 секунд до конца пропустишь гол, потом еще по буллитам проиграли.

    В целом, ребята боролись, проигрывали по ходу игры, отыгрывались, потом вели, но проиграли. Спишем на Новый год эту игру, готовимся дальше», – отметил Крикунов клубной пресс-службе.

    «Автомобилист» продолжает удерживать первую строчку в Восточной конференции.

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