«Локомотив» прервал победную серию «Автомобилиста»

У «Локомотива» голы на свой счёт записали Даниил Апальков, Стаффан Кронвалль, Илья Любушкин, Егор Коршков и Андрей Локтионов, также реализовавший победный буллит.
В составе команды отличились Анатолий Голышев, Алексей Василевский, Никита Трямкин, Денис Куляш и Илья Крикунов.
Хозяева площадки прервали четырехматчевую победную серию. Гости одержали победу после двух проигранных встреч кряду.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Локомотив» (Ярославль) — 5:6 Б (1:1, 2:2, 2:2, 0:0, 0:1)
Голы: Апальков — 15 (Коршков), 10:02 — 0:1. Голышев — 13, 11:12 — 1:1. Василевский — 8 (Крикунов), 20:33 — 2:1. Кронвалль — 8 (Тальбо), 24:03 — 2:2. Любушкин — 2 (бол., Лекомцев, Коршков), 30:08 — 2:3. Трямкин — 8 (бол., Гареев, Василевский), 38:10 — 3:3. Локтионов — 5 (Аверин, Мосалев), 40:12 — 3:4. Чесалин — 15 (бол., Голышев, Куляш), 47:39 — 4:4. Крикунов — 8 (Тимашов, Кинг), 56:40 — 5:4. Коршков — 8 (Накладал, Кронвалль), 59:23 — 5:5.Победный буллит: Локтионов.Вратари: Коварж — Судницин (58:45 — 58:51, 58:57 — 59:23).Броски: 34 (7+17+6+4) — 45 (19+7+12+7).Штраф: 9 — 25.