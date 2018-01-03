«Локомотив» прервал победную серию «Автомобилиста»

Хозяева площадки прервали четырехматчевую победную серию. Гости одержали победу после двух проигранных встреч кряду.

В составе команды отличились Анатолий Голышев, Алексей Василевский, Никита Трямкин, Денис Куляш и Илья Крикунов .

У «Локомотива» голы на свой счёт записали Даниил Апальков, Стаффан Кронвалль, Илья Любушкин, Егор Коршков и Андрей Локтионов , также реализовавший победный буллит.

Екатеринбургскийдома проиграл по буллитам ярославскому(5:6 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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