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    «Авангард» отправил в отставку главного тренера

    Авангард
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    Андрей Скабелка
    На фото:Андрей Скабелка
    Руководство омского «Авангарда» приняло решение завершить сотрудничество с главным тренером Андреем Скабелкой.

    46-летний специалист был уволен из-за неудовлетворительных результатов.

    «Клуб надеялся на длительное и плодотворное сотрудничество с тренером, однако на данный момент как болельщиков, так и руководство клуба не устраивают ни качество игры, ни положение команды в турнирной таблице.

    Очевидна необходимость качественных изменений для исправления ситуации и последовательной подготовки к матчам плей-офф. В ближайшее время будет объявлен новый главный тренер ХК "Авангард".

    Клуб благодарит Андрея Скабелку за работу и желает удачи в дальнейшей карьере», — гласит сообщение на официальном сайте клуба.

    В последнем матче омский клуб потерпел домашнее поражение от «Нефтехимика» (2:3 ОТ).

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