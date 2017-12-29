«Авангард» отправил в отставку главного тренера

Руководство омскогоприняло решение завершить сотрудничество с главным тренером

46-летний специалист был уволен из-за неудовлетворительных результатов.

«Клуб надеялся на длительное и плодотворное сотрудничество с тренером, однако на данный момент как болельщиков, так и руководство клуба не устраивают ни качество игры, ни положение команды в турнирной таблице.

Очевидна необходимость качественных изменений для исправления ситуации и последовательной подготовки к матчам плей-офф. В ближайшее время будет объявлен новый главный тренер ХК "Авангард".

Клуб благодарит Андрея Скабелку за работу и желает удачи в дальнейшей карьере», — гласит сообщение на официальном сайте клуба.

В последнем матче омский клуб потерпел домашнее поражение от «Нефтехимика» (2:3 ОТ).