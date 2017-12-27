«Трактор» обыграл «Локомотив» в Челябинске

В составе победителей по шайбе забросили Игорь Полыгалов, Рихард Гюнге и Артем Пеньковский.
За «Локомотив» отличились Александр Полунин и Якуб Накладал.
Челябинский клуб одержал третью победу кряду, в то время как ярославцы проиграли второй матч подряд.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Трактор» (Челябинск) – «Локомотив» (Ярославль) – 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)
Голы: Полунин – 4 (Коршков, Красковский), 1:06 – 0:1. Полыгалов – 8 (Виделль, Гюнге), 9:13 – 1:1. Накладал – 7 (Козун, Контиола), 21:33 – 1:2. Гюнге – 11 (бол., Бэйлен, Щехура), 30:39 – 2:2. Пеньковский – 4 (Черников, Ю. Петров), 52:41 – 3:2.Вратари: Францоуз – Судницин (59:03).Броски: 22 (7+10+5) – 44 (12+14+18).Штраф: 4 – 6.