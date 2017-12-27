«Трактор» обыграл «Локомотив» в Челябинске

Челябинскийобыграл ярославский(3:2) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей по шайбе забросили Игорь Полыгалов, Рихард Гюнге и Артем Пеньковский.

За «Локомотив» отличились Александр Полунин и Якуб Накладал.

Челябинский клуб одержал третью победу кряду, в то время как ярославцы проиграли второй матч подряд.