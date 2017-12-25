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    СКА отправил четыре безответные шайбы в ворота «Магнитки»

    КХЛ СКА Металлург Мг
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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Петербургский СКА нанес поражение магнитогорскому «Металлургу» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Встреча, которая прошла в Магнитогорске, завершилась со счетом 4:0 (0:0, 0:0, 4:0) в пользу гостей.

    Ключевой стала 45-я минута игры, когда шайбы Сергей Широкова и Ильи Каблукова, заброшенные с разницей в 22 секунды, позволили армейцам получить комфортное преимущество в счете.

    Через несколько минут преимущество СКА увеличил Сергей Плотников, финальную точку поставил Владислав Гавриков.

    Вратарь армейцев Микко Коскинен отразил 21 бросок по своим воротам.

    СКА уверенно возглавляет Западную конференцию (114 очков), а «Магнитка» идет пятой на Востоке (73 очка).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Металлург» (Магнитогорск) — СКА (Санкт-Петербург) — 0:4 (0:0, 0:0, 0:4)
    Голы: Широков — 15 (Коскиранта), 44:36 — 0:1. Каблуков — 2 (В. Тихонов, Карпов), 44:58 — 0:2. Плотников — 12 (бол., Ковальчук, Гусев), 50:02 — 0:3. Гавриков — 3 (Войнов, Шипачев), 57:25 — 0:4.Вратари: Самсонов — Коскинен.Штраф: 20 — 6.Броски: 21 (8+10+3) — 40 (12+14+14).
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