СКА отправил четыре безответные шайбы в ворота «Магнитки»

Встреча, которая прошла в Магнитогорске, завершилась со счетом 4:0 (0:0, 0:0, 4:0) в пользу гостей.
Ключевой стала 45-я минута игры, когда шайбы Сергей Широкова и Ильи Каблукова, заброшенные с разницей в 22 секунды, позволили армейцам получить комфортное преимущество в счете.
Через несколько минут преимущество СКА увеличил Сергей Плотников, финальную точку поставил Владислав Гавриков.
Вратарь армейцев Микко Коскинен отразил 21 бросок по своим воротам.
СКА уверенно возглавляет Западную конференцию (114 очков), а «Магнитка» идет пятой на Востоке (73 очка).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Металлург» (Магнитогорск) — СКА (Санкт-Петербург) — 0:4 (0:0, 0:0, 0:4)
Голы: Широков — 15 (Коскиранта), 44:36 — 0:1. Каблуков — 2 (В. Тихонов, Карпов), 44:58 — 0:2. Плотников — 12 (бол., Ковальчук, Гусев), 50:02 — 0:3. Гавриков — 3 (Войнов, Шипачев), 57:25 — 0:4.Вратари: Самсонов — Коскинен.Штраф: 20 — 6.Броски: 21 (8+10+3) — 40 (12+14+14).