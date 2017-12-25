СКА отправил четыре безответные шайбы в ворота «Магнитки»

Петербургскийнанес поражение магнитогорскомув выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, которая прошла в Магнитогорске, завершилась со счетом 4:0 (0:0, 0:0, 4:0) в пользу гостей.

Ключевой стала 45-я минута игры, когда шайбы Сергей Широкова и Ильи Каблукова, заброшенные с разницей в 22 секунды, позволили армейцам получить комфортное преимущество в счете.

Через несколько минут преимущество СКА увеличил Сергей Плотников, финальную точку поставил Владислав Гавриков.

Вратарь армейцев Микко Коскинен отразил 21 бросок по своим воротам.

СКА уверенно возглавляет Западную конференцию (114 очков), а «Магнитка» идет пятой на Востоке (73 очка).