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    «Динамо» по буллитам уступило ЦСКА в московском дерби

    КХЛ Динамо ЦСКА
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    Хоккеисты ЦСКА
    На фото:Хоккеисты ЦСКА
    Московское «Динамо» на домашней арене потерпело поражение от ЦСКА в серии буллитов.

    Встреча, которая прошла в «Ледовом дворце ВТБ», завершилась со счетом 2:3 Б (1:2, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1).

    В составе хозяев точные броски нанесли Иван Игумнов и Игорь Игнатушкин.

    Гости ответили голами Мэта Робинсона и Андрея Кузьменко. Победный бросок в серии буллитов реализовал Михаил Григоренко.

    В турнирной таблице Западной конференции «Динамо» занимает шестое место (69 очков), а ЦСКА – второе (98 очков).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Москва) — ЦСКА — 2:3 Б (1:2, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1)
    Голы: Игумнов — 3 (Хиетанен, Кутейкин), 1:14 — 1:0. Робинсон — 5 (бол., Петров, Киселевич), 4:36 — 1:1. Кузьменко — 12 (Киселевич, Блажиевский), 18:02 — 1:2. Игнатушкин — 4 (Корягин, Петунин), 34:26 — 2:2.Победный буллит: Григоренко.Вратари: Бочаров — Сорокин.Штраф: 13 — 11.Броски: 17 (6+7+3+1) — 50 (16+12+19+3).
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