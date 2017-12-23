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    СКА разгромил «Динамо» в Москве

    КХЛ Динамо СКА
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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Питерский СКА одержал гостевую победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» — 5:1.

    Нападающий питерцев Никита Гусев набрал 3 (2+1) очка, еще по шайбе забросили Егор Яковлев, Антон Белов и Александр Барабанов.

    Голкипера армейцев Микко Коскинена «сухаря» лишил гол Евгения Артюхина.

    Невские армейцы прервали серию поражений, которая составляла две игры подряд. Сегодня СКА отмечает 71-летие с момента создания клуба.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Москва) – СКА (Санкт-Петербург) – 1:5 (0:0, 0:4, 1:1)
    Голы: Яковлев – 4 (Калинин, Гусев), 22:37 – 0:1. Белов – 2 (Широков, Плотников), 25:16 – 0:2. Гусев – 17 (бол., Ковальчук), 36:04 – 0:3. Гусев – 18 (Карпов), 37:18 – 0:4. Артюхин – 2 (Сопин, Кутейкин), 46:17 – 1:4. Барабанов – 10, 59:29 – 1:5.Вратари: Еременко – Коскинен.Броски: 24 (5+7+12) – 52 (16+16+20).Штраф: 8 – 2.
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