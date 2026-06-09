5 июня в 19:00 мск состоится товарищеский матч сборных Беларуси и Сирии.
Беларусь до этого матча имела успех. Команда одержала две победы подряд, выиграв у Кипра и Армении. Эти результаты хозяева добыли на фоне провала в квалификации на чемпионат мира.
Сборная Сирии провела в этом году только один матч. В шестом туре квалификации Кубка Азии она разгромила команду Афганистана со счетом 5:1. До этого гости не могли победить 3 матча подряд.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.00.
- Котировки букмекеров: 1.73 — победа Беларуси, 3.50 — ничья, 5.00 — победа Сирии.
- Прогноз ИИ: победа Беларуси со счетом 2:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча Беларусь — Сирия смотрите на LiveCup.Run.
А прямо здесь, на LiveSport.Ru, вы можете следить за ходом матча Беларусь — Сирия в подробном онлайн-репортаже.