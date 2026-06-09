5 июня в 19:00 мск состоится товарищеский матч сборных Беларуси и Сирии.

Беларусь до этого матча имела успех. Команда одержала две победы подряд, выиграв у Кипра и Армении. Эти результаты хозяева добыли на фоне провала в квалификации на чемпионат мира.

Сборная Сирии провела в этом году только один матч. В шестом туре квалификации Кубка Азии она разгромила команду Афганистана со счетом 5:1. До этого гости не могли победить 3 матча подряд.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.00.

Котировки букмекеров: 1.73 — победа Беларуси, 3.50 — ничья, 5.00 — победа Сирии.

Прогноз ИИ: победа Беларуси со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Беларусь — Сирия смотрите на LiveCup.Run.

А прямо здесь , на LiveSport.Ru, вы можете следить за ходом матча Беларусь — Сирия в подробном онлайн-репортаже.