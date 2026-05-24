«Реал» утвердил кандидатуру испанского бизнесмена Энрике Рикельме на пост президента клуба.

Стало известно, что Рикельме предоставил банковские гарантии и все необходимые документы.

Ранее сообщалось о том, что у кандидата на пост президента «Реала» были проблемы с испанскими банками из-за давления со стороны действующего главы клуба Флорентино Переса.

Рикельме нашел финансирование в иностранных банках — Scotiabank и Andbank. Последний ранее уже предоставил гарантийное письмо.

