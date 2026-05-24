В 38-м туре Серии А «Кремонезе» примет «Комо». Матч состоится 24 мая в 21:45 мск.
«Кремонезе» будет играть на победу. Клубу нужны 3 очка, чтобы побороться за сохранение прописки. На данный момент хозяева отстают от 17-й строчки на один пункт. В последних двух турах кремонцы смогли одержать две победы, обыграв «Пизу» и «Удинезе».
«Комо» уже гарантировал себе место в Лиге Европы. Однако коллектив Сеска Фабрегаса имеет шансы на Лигу чемпионов. Чтобы побороться за путевку, команда должна побеждать. Как и хозяева, гости выиграли в последних двух турах.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.05.
- Котировки букмекеров: 5.80 — победа «Кремонезе», 4.40 — ничья, 1.55 — победа «Комо».
- Искусственный интеллект предсказал победу «Комо» со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Кремонезе» — «Комо» смотрите на LiveCup.Run.
Хотите добавить остроты просмотру? Загляните в наш рейтинг букмекеров — даже символическая ставка превращает обычный матч в настоящий триллер.
Но помните: ставки — это про эмоции, а не про доход. Играйте в удовольствие и в рамках своего бюджета.