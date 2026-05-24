Защитник «Реала» Давид Алаба эмоционально попрощался с клубом после своего последнего матча за мадридцев. Австриец поблагодарил партнеров по команде, тренерский штаб, руководство и болельщиков за поддержку, которую ощущал на протяжении всех пяти лет в Испании.

33-летний футболист отметил, что время в Мадриде стало для него особенной частью жизни и карьеры. По словам Алабы, именно поддержка клуба и фанатов помогла ему пережить тяжелый период после серьезной травмы стопы.

«Это лучший и величайший клуб в мире. Я наслаждался этими пятью годами здесь. Болельщики "Реала" и все остальные всегда будут в моем сердце», — цитирует Алабу пресс-служба «Реала».

Алаба выступал за «Реал» с июля 2021 года. За это время он провел 132 матча, забил пять голов и сделал девять результативных передач.