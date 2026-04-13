«Леванте» и «Хетафе» встретятся в последнем матче 31-го тура испанской Ла Лиги. Событие запланировано на 13 апреля 22:00 мск.

«Леванте» имеет 26 очков, с которыми идет на последней позиции. Однако «лягушки» все еще имеют математические шансы на сохранение прописки в Ла Лиге. Хозяева стараются. В последних пяти турах они набрали 8 очков, потерпев лишь одно поражение.

«Хетафе» выиграл 4 из 5 матчей в турнире. «Горожане» набрали 41 очко. Клуб имеет шансы на участие в еврокубках. От еврозоны его отделяют 3 пункта. При этом гости находятся в хорошей форме. Позади у них победы над «Бетисом», «Реалом», «Эспаньолом» и «Атлетиком». Продолжит ли «Хетафе» свой подъем?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры выставили 2.60 на победу «Леванте» и 3.10 на победу «Хетафе», за 2.90 они предлагают поставить на ничью.

По прогнозу ИИ, победу одержит «Леванте» со счетом 2:0.

Трансляция матча

