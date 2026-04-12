Экс-футболист «Спартака» и сборной России Денис Глушаков заявил, что хотел бы поработать тренером.

«Пока ничего интересного нет, спокойно наслаждаюсь жизнью, детьми, дома нахожусь, все потихоньку. Играю за "СКА-Ростов", выиграли первый медиафутбольный турнир "На Пике", все потихоньку. К тренерству тянет, но нет таких хороших предложений. Непросто найти такой баланс, хочется хороший клуб, хочется развиваться, тренировать и учить. Но не хочется, чтобы потом на тебя все вешали.

Хочется командой жить и дышать, чтобы самому, возможно, играть. В "СКА-Ростов" у нас есть главный тренер Андрей Константинович Каряка, хороший специалист. Можно в тренерский штаб пойти, мне предлагают, но я думаю, что можно еще подвигаться, поиграть. Сейчас спину залечу и сыграю еще», — сказал 39-летний Глушаков ТАСС.