11 апреля в Севилье состоится матч 31-го тура Ла Лиги, в котором «Севилья» будет принимать мадридский «Атлетико». Старт поединка в 22:00 мск.

«Севилья» проиграла 3 последних поединка в турнире, после чего опустилась на 18-е место в зону вылета. Хозяева уступили «Барселоне» (2:5), «Валенсии» (0:2) и «Овьедо» (0:1).

«Атлетико» также проиграл в последних турах чемпионата. Гости потерпели поражение от «Барселоны» (1:2) и «Реала» (2:3). Однако они уверенно идут в топ-4, а в случае победы могут обойти «Вильярреал» в борьбе за бронзу.

Последний раз друг с другом команды встречались в ноябре. Тогда «Атлетико» нанес «Севилье» поражение со счетом 3:0.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.20.

Букмекеры: 2.30 на победу «Севильи», 3.50 на ничью, 3.20 на победу «Атлетико».

Искусственный интеллект дал прогноз, в котором предсказал победу «Севильи» со счетом 1:0.

Трансляция матча

