9 апреля на «Драгау» состоится поединок 1/4 финала Лиги Европы, в котором «Порту» примет «Ноттингем Форест». Игра начнется в 22:00 по мск.

«Порту» является одним из фаворитом турнира. Клуб имеет отличную статистику в Лиге Европы, за весь сезон он проиграл лишь однажды. Но примечательно, что единственным обидчиком «драконов» стал именно «Ноттингем Форест». На первом этапе «лесники» выиграли 2:0 на своем поле.

В плей-офф гости уже не раз показали, что могут добывать результат в выездных поединках. Однако в Порту мало кому сейчас удается побеждать. В ЛЕ «Порту» ни разу не уступил, одержав 5 побед подряд. Сможет ли «Ноттингем Форест» испортить сегодня эту статистику?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.14.

Букмекеры: 2.16 на победу «Порту», 3.50 на победу «Ноттингем Форест», 3.30 — коэффициент на ничью.

Искусственный интеллект видит победителем «Ноттингем Форест», его прогноз 1:0.

Трансляция матча

