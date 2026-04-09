В четвертьфинале Лиги Европы сойдутся «Болонья» и «Астон Вилла». Команды сыграют 9 апреля на «Ренато Даль'Ара». Старт поединка в 22:00 мск.
«Болонья» проводит хороший евросезон. Команда уже превысила все ожидания, добравшись до четвертьфинала. В прошлом раунде хозяева показали характер, обыграв «Рому» в овертайме.
Теперь на пути «Болоньи» встанет «Астон Вилла» — команда, которая выиграла 9 из 10 матчей в ЛЕ. «Борзые» и «вилланы» дважды встречались в еврокубках и в обоих случаях победу праздновали вторые. Удастся ли хозяевам испортить статистику сопернику?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры: 3.15 на победу «Болоньи», 3.25 на ничью, 2.35 на победу «Астон Виллы».
- Искусственный интеллект предсказал «Болонье» первую победу в этой паре при счете 2:1.
