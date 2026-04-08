8 апреля в 22:00 мск на «Камп Ноу» состоится матч 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов, в котором «Барселона» будет принимать «Атлетико».

Команды проведут пятую встречу подряд за этот сезон. На данный момент счет 3:1 в пользу каталонцев. «Барселона» выиграла в чемпионате 3:1 и 2:1, а также разгромила «матрасников» 3:0 в матче полуфинала Кубка Испании. «Атлетико» одержал одну победу с результатом 4:0, что позволило ему пройти в финал Кубка Испании.

«Барселона» перед этой игрой имеет 4 победы подряд во всех турнирах. В Лиге чемпионов коллектив Ханси Флика прошел в четвертьфинал благодаря уверенной победе над «Ньюкаслом» со счетом 8:3. «Атлетико» проиграл в последних трех поединках. В ЛЧ команда Диего Симеоне прошла «Тоттенхэм», выиграв с общим счетом 7:5.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

«Барселона» — 1.54 и 5.40 соответственно, 5.00 они предлагают на ничью.

Трансляция матча

