В заключительном матче 23-го тура РПЛ «Сочи» и «Рубин» будут выяснять сильнейшего. Игра состоится 6 апреля в 19:30 мск.
«Сочи» — андердог этой пары. Хозяева продолжают проигрывать матч за матчем и все ближе подходят к понижению в Первую лигу. «Рубин» будет пользоваться слабостью соперника, чтобы снова набрать очки. В последних трех турах «бордовые» разжились 7 баллами. Победа сегодня выведет их на 7-е место.
Прошлая встреча команд закончилась победой «Рубина» со счетом 2:1. Добудут ли казанцы еще одну победу, чтобы подняться выше по турнирной таблице?
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.95.
- Букмекеры оценивают шансы команд коэффициентами 4.10 и 1.99, на ничью можно поставить за 3.30.
- Искусственный интеллект считает, что шансов больше у «Рубина», он выиграет 1:0.
Сделать просмотр ещё увлекательнее поможет небольшая ставка — проверено тысячами болельщиков. Подобрать букмекера можно в нашем специальном рейтинге.
