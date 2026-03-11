Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказал свое мнение о включении полузащитника испанского клуба «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна и вратаря французского «ПСЖ» Матвея Сафонова в расширенный состав сборной России для весенних тренировочных сборов.

Арсен Захарян
Арсен Захарян globallookpress.com

«Очевидно, что Захарян не будет участвовать в матчах.  Главный тренер Валерий Карпин включил его в список, чтобы показать, что его знают и помнят.  Что касается Сафонова, то в этот период не запланированы матчи с участием "ПСЖ".  Матвей сможет полностью сосредоточиться на тренировках и не пропустит ни одного важного момента.  Сафонов — безоговорочно лучший вратарь нашей сборной», — отметил Колосков в интервью «СЭ».

В марте сборная России проведет товарищеские матчи против команд Никарагуа и Мали.  Первая игра состоится 27 марта в Краснодаре, а вторая — 31 марта в Санкт-Петербурге.