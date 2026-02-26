26 февраля на стадионе «Балайдос» состоится матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором «Сельта» сыграет с ПАОКом. Игра начнется в 23:00 мск.
Результатом первого матча стала победа «Сельты» со счетом 2:1. «Кельтам» удалось во второй раз подряд обыграть греческую команду в этом турнире. Ранее они победили со счетом 3:1
«Сельту» вполне заслужено считают фаворитом. Команда хорошо выступает дома, выиграв 4 из 5 поединков. Сможет ли ПАОК эту статистику подпортить, узнаем в предстоящем матче.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.95.
- Букмекеры считают фаворитом «Сельту»: 1.62 на победу и 1.08 на ее проход в следующий раунд, цифры на гостей составляют 5.65 и 8.50 соответственно.
- Прогноз ИИ: «Сельта» и ПАОК сыграют нулевую ничью.
Трансляция матча
