26 февраля на стадионе «Балайдос» состоится матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором «Сельта» сыграет с ПАОКом. Игра начнется в 23:00 мск.

Результатом первого матча стала победа «Сельты» со счетом 2:1. «Кельтам» удалось во второй раз подряд обыграть греческую команду в этом турнире. Ранее они победили со счетом 3:1

«Сельту» вполне заслужено считают фаворитом. Команда хорошо выступает дома, выиграв 4 из 5 поединков. Сможет ли ПАОК эту статистику подпортить, узнаем в предстоящем матче.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.95.

Букмекеры считают фаворитом «Сельту»: 1.62 на победу и 1.08 на ее проход в следующий раунд, цифры на гостей составляют 5.65 и 8.50 соответственно.

Прогноз ИИ: «Сельта» и ПАОК сыграют нулевую ничью.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Сельта» — ПАОК смотрите на LiveCup.Run.

