Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о зимнем футболе в России.

Дмитрий Губерниев globallookpress.com

«Я всю жизнь стоял и стою на том, что в футбол в России надо играть, когда нет снега. Если люди хотят играть в феврале — пускай, у нас как раз сейчас зима очень благоприятная для футбола. Все идет по плану, нужно адресовать вопросы людям, которые перешли на систему "осень‑весна". Сейчас наступит лето, в июне перестанем играть в футбол. Ладно бы это было из‑за того, что мы поедем на чемпионат мира, но нет. Все нормально, трава выросла — мы в футбол не играем, снег навалил сугробами — пожалуйста.

Люди, которые переводили наш чемпионат на систему, при которой играют в сугробах, думали не о нашем футболе, а о своем кошельке в нашем футболе», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

Напомним, что возобновление РПЛ запланировано уже на конец февраля.