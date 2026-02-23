Домашний стадион тульского «Арсенала» не сможет принять матч 1/4 финала Пути регионов Кубка России против «Локомотива», запланированный на 5 марта.

Футбольный клуб «Арсенал» Тула globallookpress.com

«Поле стадиона в Туле не соответствует необходимым требованиям безопасности. Оно не обеспечивает достаточное сцепление и твердость поверхности, что может привести к травмам игроков. В связи с этим было принято решение не допустить проведение матча на этом стадионе», — заявил Дмитрий Романников, начальник отдела развития инфраструктурных проектов РФС.

Перед каждым матчем Кубка России, за 12 дней до его проведения, комиссия Футбольной национальной лиги (ФНЛ) проверяет состояние футбольных полей с натуральным покрытием. Учитывая проблемы с состоянием поля в Туле, к проверке дополнительно привлекли представителя Российского футбольного союза (РФС) для более детального и объективного анализа.