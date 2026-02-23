23 февраля завершится 27-й тур английской Премьер-лиги. Программу закроют «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед», которые встретятся в 23:00 мск в Ливерпуле.
Все помнят как в прошлый раз на «Олд Траффорд» «ириски» добыли сенсационную победу над «Ман Юнайтед» (1:0). Помнит и сам МЮ, который под руководством Майкла Каррика преобразился. Теперь «манкунианцы» зря очками не разбрасываются и «Эвертону» явно не удастся просто так проскочить.
Беспроигрышная серия «красных дьяволов» в АПЛ достигла отметки в 9 поединков. В прошлом туре у них была ничья с «Вест Хэмом» (1:1), но до этого команда одержала 4 победы подряд. Да, «Эвертон» тоже редко проигрывает, хотя в прошлый раз уступил «Борнмуту» (1:2). Но для хозяев сегодня будет первая за последнее время серьезная проверка. МЮ наверняка не упустит возможности отомстить «синим» за неприятное фиаско в родных стенах.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.83.
- Букмекеры предлагают на победу команд в матче коэффициенты 3.88 и 1.93, тогда как на ничью можно поставить за 3.81.
- ИИ предсказал повторение предыдущего исхода, когда «Эвертон» выиграл 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед» смотрите на LiveCup.Run.
