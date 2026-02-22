«Страсбур» и «Лион» сойдутся в матче 23-го тура Лиги 1. Поединок состоится 22 февраля в 22:45 мск на «Стад де ла Мено».
«Страсбур» в прошлом туре отобрал очки у «Марселя» (1:1) и смог немного перевести дух после двух поражений подряд. Однако сегодня в гости к нему приехала «Лион», который является лучшей командой Лиги 1 на данный момент.
«Лион» набрал 45 очков, выиграл в последних пяти матчах турнира и в случае успеха закрепиться на третьей позиции, оторвавшись от «Марселя» на 8 очков. «Олимпийцы» выиграли в 3 из 5 матчей против «Страсбура». Смогут ли они сегодня улучшить статистику?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.60.
- Коэффициенты букмекеров: 2.41 на победу «Страсбура», 3.62 на ничью, 2.90 на победу «Лиона».
- Прогноз ИИ: ничья с результатом 1:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Страсбур» — «Лион» смотрите на LiveCup.Run.
